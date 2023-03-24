خصوم فرنجية المسيحيون: قطيعة… وتقاطع (الجمهورية)

كتبت “الجمهورية”:
لعل انتخابات رئاسة الجمهورية تشكّل أحد أهم الاختبارات السياسية التي يخوضها المسيحيون ضمن روزنامة الاستحقاقات، لأنّ الكثير ممّا يتعلق بدورهم وتأثيرهم يتوقف على نمط تعاطيهم مع هذا الامتحان.
لا رئيس للجمهورية بإرادة المسيحيين وحدهم إذ انّ اختياره يعني المكونات اللبنانية جميعها، ولكن لا رئيس أيضاً من دونهم، خصوصاً ان كتلهم النيابية الوازنة تشكل ممراً إلزامياً لتأمين نصاب الثلثين وبالتالي النصاب الوطني في اي جلسة انتخابية.
وبناء عليه، فإنّ انقسامهم حول هوية الرئيس المقبل وخياراته يساهم تلقائياً في إضعاف موقعهم التفاوضي وفي زيادة التشظي الداخلي المحيط بهذا الاستحقاق الذي كان يمكن أن يشكل المسيحيون عموما، والموارنة خصوصا، رقمه الصعب لو انهم استطاعوا مقاربته على نحو مختلف.
وهناك من يعتبر انّ المقارنة بين تجربة ثنائي حركة امل والحزب على مستوى التوحد حول خيار انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، وبين واقع تباعد «الاحاديات» المسيحية العاجزة عن الاتفاق على مرشح للمركز الأول في لبنان، انما تؤشر بوضوح الى الانعكاس المختلف الذي يتركه التفاهم او التبعثر داخل كل مكوّن لبناني، على نوعية حضوره في السلطة وفعالية موقعه ضمن التوازنات السياسية، خصوصا ان طبيعة النظام الطائفي وقواعد لعبته تمنح «الطائفة المنسجمة» مكاسب أوسع وأرجحية أكبر مما يمكن أن تناله تلك المنقسمة.
تعرف القوى المسيحية بالتأكيد هذه الحقيقة، وهي سَعت قبل سنوات الى العمل بمقتضاها عبر توافق الاقطاب الأربعة (ميشال عون وسمير جعجع وأمين الجميل وسليمان فرنجية) برعاية بكركي آنذاك على وضع مواصفات ومعايير للرئاسة تستند الى ضرورة توافر الحيثيتين المسيحية والوطنية في المرشح، الا انّ محاولة تطبيق هذه المعادلة خضعت الى المزاجية والاجتهاد، وصولاً الى سحبها من التداول في الاستحقاق الحالي كما يتبين من الفيتو الذي وضعه التيار الوطني الحر وحزبا القوات اللبنانية والكتائب على اسم فرنجية.
ومع ان الرفض لفرنجية استطاع جمع التيار والقوات والكتائب، خلافاً للمألوف، فإنّ هذا التلاقي «السلبي» يبدو حتى الآن أضعف وأوهن من ان يتطور الى تلاق «إيجابي» حول مرشح واحد، بل ان رئيس القوات سمير جعجع لا يزال يعارض حتى مبدأ محاورة التيار ولا يجد موجباً لعقد اي اجتماع سياسي معه، الأمر الذي دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي الى ابتكار فكرة جمع النواب المسيحيين في خلوة روحية في بيت عنيا – حريصا، لعلها تذيب بعضاً من الجليد الذي يكسو علاقاتهم الباردة.
وعلى رغم ان اعتراض التيار والقوات والكتائب على خيار فرنجية أنتجه بالدرجة الأولى تقاطع مصالح موضعي وغير منسق، وعلى رغم ان زيارات موفد البطريرك للقيادات المسيحية بيّنت انّ كلاً منها يعزف على وتر رئاسي منفرد، غير ان مصدرا مطلعا في التيار يدعو الى عدم التقليل من أهمية الـ»لا» المشتركة ضد فرنجية، لأنها في رأيه حرمته من الغطاء المسيحي السميك، «ولولاها لكانت فرص انتخابه اكبر بكل تأكيد».
ويلفت المصدر البرتقالي الى ان اتفاق القوى المسيحية الاساسية على دعم مرشح واحد يحتاج إلى «شغل»، مُقراً بأن «مهمة من هذا النوع هي شاقة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة اذا توافرت النيات السليمة».
وعما اذا كان يمكن للقوات ان تبدل رأيها حيال فرنجية في حال طرأ تغيير على موقف الرياض منه بعد الاتفاق السعودي – الايراني، يشير المصدر الى ان هذا الاحتمال يبقى واردا من الناحية النظرية، «لكن الارجح انه ليس سهلا على جعجع ان يتحمل التداعيات التي قد يتركها مثل هذا التحول في موقفه على وضعه داخل البيئة المسيحية، بينما أثبتت التجربة في المقابل ان العماد ميشال عون المتجذّر في بيئته عقد تحالفاً مع فرنجية خلال الانتخابات النيابية عام 2005 من دون أن تتأثر شعبيته».
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