خطاب السيد نصرالله… “تطوير اكيد في ما خَصّ قواعد الاشتباك” (الجمهورية)

قالت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية»: انّ خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو استكمال لخطابه الاسبوع الماضي، مع تطوير اكيد في ما خَصّ قواعد الاشتباك لناحية توسيعها، لا سيما بعد العدوان الاسرائيلي الاخير (امس الاول) في حمص، والذي أدّى الى سقوط سبعة شهداء للحزب. (وقد نعى الحزب «سبعة شهداء من «المقاومة الاسلامية» ارتقوا على طريق القدس» وهم: علي خليل العلي «خضر» من بلدة مليخ في جنوب لبنان، محمد علي عباس عساف «جواد» من بلدة بوداي في البقاع، عبد اللطيف حسن سويدان «صافي» من بلدة ياطر في جنوب لبنان، محمد قاسم طليس «أبو علي» من بلدة بريتال في البقاع، جواد مهدي هاشم «أبو صالح» من بلدة الخيام في جنوب لبنان، جعفر علي سرحان «مهران» من بلدة مشغرة في البقاع وقاسم محمد عواضة «ملاك غانم» من بلدة جويا في جنوب لبنان).
وفي جانب آخر من الخطاب، اشارت المصادر الى انّ السيد نصرالله قد يلاقي ما قد يصدر عن القمة العربية المقرر عقدها في السعودية (اليوم) لجهة ادانة حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، وكذلك لجهة الدعوة الى الوقف الفوري لاطلاق النار، ووقف المجازر التي ترتكبها اسرائيل في القطاع ورفض التشريد الجماعي لأهلها».
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