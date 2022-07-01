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خطة عمل لمنع التعديات على المنشآت النفطية
محلي
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الجمعة 01 تموز 2022
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ترأس وزير الدفاع الوطني صباح اليوم اللجنة المشتركة لوضع تصور لخطة أمنية تؤمن الحماية للأنابيب ومنع التعديات على المنشآت النفطية وذلك بحضور كل من وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الطاقة الدكتور وليد فياض، المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي
وممثلين عن الجيش وقوى الامن الداخلي.

وجرى عرض واقع التعديات على منشآت وانابيب النفط في الشمال في ضوء التقارير والمسح الميداني الذي اعدته وزارة الطاقة، وتم اقرار خطة عمل للسير قدما باتجاه ازالة التعديات، من خلال آليات تراعي طبيعة هذه التعديات وكيفية رفعها.

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