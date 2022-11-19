خطوبة ممثلة مصرية مباشرة على الهواء… شاهدوا كيف تقدّم لطلب يدها

وسط صيحات الفرح من الجمهور، تقدّم الشاب “يسري” لخطوبة الممثلة رنا رئيس وذلك على الهواء مباشرة خلال استضافتها مع منى الشاذلي في برنامج “معكم” والذي يعرض عبر فضائية CBC.
وكشف خطيب “رئيس”، إنه اتفق مع شقيقتها على إعداد المفاجأة على الهواء مباشرة بعدما استأذن والدتها ووالدها.
وعلى أنغام أغنية “إيه اليوم الحلو ده” دخل أصدقاء رنا رئيس الاستديو لتكتمل المفاجأة على الهواء مباشرة.
الجدير ذكره أن الممثلة رنا رئيس، كانت قد كشفت إن وقوفها أمام الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل “نجيب زاهي زركش”، كان بمثابة حلم يتم تحقيقه، موضحة أنها كانت تظن عندما تلقت مكالمة بأنها ستمثل أمام الفخراني بأن الأمر مقلب ولكنها حرصت على مكالمة شركة الإنتاج التي أشارت لها أن الأمر حقيقي.
المصدر: بصراحة
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