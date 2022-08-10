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خفر السواحل اليوناني ينقذ 29 مهاجرا بعد انقلاب قارب في بحر إيجه
إقليمي/دولي
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الأربعاء 10 آب 2022
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أفادت تقارير أن عشرات المهاجرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب فيما أنقذ خفر السواحل اليوناني 29 ممن كانوا على متنه في بحر إيجه اليوم .

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني نيكوس كوكالاس قوله: ” ان المهاجرين الذين تم إنقاذهم قالوا إن قاربهم أبحر من أنطاليا في تركيا متجها نحو إيطاليا وعلى متنه ما بين 60 إلى 80 شخصا”.

وأضاف :”إن القارب انقلب وغرق قبالة جزيرة كارباثوس في جنوب بحر إيجه. وأوضح أن عملية البحث والإنقاذ بدأت في الساعات الأولى من الصباح وسط رياح قوية”.

وقال مسؤول آخر في خفر السواحل طلب عدم نشر اسمه إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أفغان وإيرانيون وعراقيون.

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