خلاف المولوي عثمان يطُيح “رجل الداخلية القويّ” (الاخبار)

كتبت “الاخبار”:
أقال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مدير مكتبه المقدّم أيمن مشموشي إثر الخلاف الذي وقع بين الوزير المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وفيما أُشيع أنّ سبب الإطاحة بمشموشي مرتبط بملفات فساد، علمت “الأخبار” أنّ المولوي اتّخذ قراره باستبعاد مدير مكتبه الذي كان بمثابة ظلّه، والرجل الأكثر نفوذاً في الوزارة على خلفية اتهامه مشموشي بالوقوف في صفّ عثمان بدلاً من صفّه. كما اتهمه بأنّه كان عين عثمان على تحركاته في وزارة الداخلية. وتزامن قرار استبعاد مشموشي مع قيام وزير الداخلية باسترضاء العميد فارس فارس الذي كان قد غادر المديرية قبل أشهر طويلة إثر خلاف مع الوزير، حيث أعاد المولوي العميد فارس قبل نحو أسبوعين ليُسلّمه ملف السجون مجدّداً.
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