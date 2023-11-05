خلاف بلينكن ووزراء الخارجية العرب… جنبلاط: عظيم وأخيراً

علّق رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، على حسابه عبر منصّة “إكس”، على الخلاف العلني الذي وقع بين وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء وجود الصحافة، وكتب قائلاً: “عظيم، وأخيراً”.
ويُشار إلى ان التنافر في الرسائل كان واضحاً، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عُقد بعد المحادثات التي أجريت في عمّان، مع دبلوماسيين مصريين وأردنيين وسعوديين وقطريين وإماراتيين ومسؤول كبير من السلطة الفلسطينية.
وفي سياق آخر،
كتب جنبلاط، عبر “إكس”: “وجب التصحيح نتيجة معلومات اضافية وردت ان الصحافية ندى عبد الصمد لم تطرد من وظيفتها في الBBC بل جرى تعليق عملها الى اشعار آخر”.
وكان قد أعلن جنبلاط، أمس السبت، عن “التضامن مع مراسلة الـ”BBC” ندى عبد الصمد التي فصلت من العمل، هي التي كانت مراسلة لإذاعة الـBBC العربية 27 عامًا لأنها وصفت حماس بالمقاومة، ولا عجب من بريطانيا التي باعت فلسطين للاسرائيليين عبر وعد بلفور”.
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