خلاف بين ميريام فارس ورامي جمال.. والاخير: “فلوسي اللي عندك هدية مني”

كشف الفنان رامي جمال عن أن خلافه مع النجمة اللبنانية ميريام فارس، بسبب مستحقاته عن إحدى الأغاني التي لحنها لها، لا يزال قائما منذ أكثر من سنة.
وقال رامي جمال خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة القاهرة والناس: “أنا لم أحصل على باقي فلوس الأغنية، وهي لم تطرحها، لكن لم تقم بإعادة ملكية الأغنية لي”.
وأضاف: “المفروض لما تقول يا رامي عايزة الأغنية دي تدفع فلوسها وتطلب ملكيتها، أنا عملت حق الملكية قبل حصولي على باقي الفلوس، والأغنية خلصت وإتوزعت وصرفت فلوس من جيبي في تنفيذها، وهي ما بتردش”.
وردا على سؤال هل قام بالتواصل معها، قال رامي جمال: “أنا مش بكلم حد أكثر من مرتين، وفي الآخر اللي أخذته مني مش حاجة أجري وراها طول العمر علشانها، الأغنية غالية على قلبي لكن إتعلمت، والفلوس هدية مني لها”
يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية تتر مسلسل “بنون”، وتحمل عنوان “وسط الوشوش
وأغنية “وسط الوشوش” من ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر.
مسلسل “بنون” بطولة هاني عادل وبسنت شوقي، ويشاركهما البطولة محمود حجازي، هيا فياض، ويارا عزمي، مع ضيفي الشرف أحمد جمال سعيد، ومحمد السعدني.
العمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولادكار، وينتمي لنوعية الدراما القصيرة المكونة من 6 حلقات.
المصدر: انباء اليوم المصرية
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