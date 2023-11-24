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خلاف عائلي وإطلاق نار في عكار
محلي
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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
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سجل اشكال عائلي في بلدة الحويش العكارية بين كل من المدعو “ت.س” وابن شقيقه “م.س” من جهه و “ا.س” تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية.

وبحسب ما افادت المعلومات ان اطلاق النار نتج عنه سقوط جريحين جرى نقلهما الى مستشفى حلبا الحكومي للعلاج.

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