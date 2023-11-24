خلاف عائلي وإطلاق نار في عكار

سجل اشكال عائلي في بلدة الحويش العكارية بين كل من المدعو “ت.س” وابن شقيقه “م.س” من جهه و “ا.س” تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية.
وبحسب ما افادت المعلومات ان اطلاق النار نتج عنه سقوط جريحين جرى نقلهما الى مستشفى حلبا الحكومي للعلاج.
سجل اشكال عائلي في بلدة الحويش العكارية بين كل من المدعو “ت.س” وابن شقيقه “م.س” من جهه و “ا.س” تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية.
وبحسب ما افادت المعلومات ان اطلاق النار نتج عنه سقوط جريحين جرى نقلهما الى مستشفى حلبا الحكومي للعلاج.
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