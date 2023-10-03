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خلال جلسة محاكمته.. ترامب يطلب “طعامه المفضل”!
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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اشتهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعشقه للوجبات السريعة، حيث نشر وظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من “ماكدونالدز” و”كنتاكي” و”برغر كينغ” وغيرها..

وأبى ترامب إلا أن يؤكد هذا العشق مرة أخرى، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال، والتي انطلقت الإثنين.

وقال موقع “TMZ” إنه تم رصد اثنين من حراس الأمن بعد ظهر الإثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة “ماكدونالدز”.

وأضاف: “كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن”، بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تستمر حتى أوائل ديسمبر المقبل.

وتوقع المصدر أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.

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