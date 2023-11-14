خلف: لنمتثل الى أحكام الدستور ولننتخب رئيسا للجمهورية فتأليف حكومة انقاذية

ادلى النائب ملحم خلف ظهر اليوم في المجلس النيابي بتصريح، قال فيه :”ان استمرار العدوان على أهلنا وقرانا في الجنوب وتمدد الانتهاكات ليصل الى عمق البلاد يزيد في قلق شعبنا وأهلنا الذين يدفعون دما ونزوحا نتيجة هذه الوحشية المتمادية اللاانسانية والتمثلة في فلسطين بجريمة ضد الله، من دون أي رادع قانوني او أخلاقي او إنساني، اما نحن كأننا في عالم آخر، في عالم لا يشعر بالخطر على الوطن ولا بالخطر على المصير ولا بالخطر على أهلنا وشعبنا”.
أضاف :” ان ما يحيط بنا من أخطار وما يحضر للمنطقة من تغييرات له تداعيات مباشرة على يومياتنا وعلى مستقبلنا فيما نلج في السنة الثانية على جمهورية الفراغ، فراغ في سدة الرئاسة. حكومة مستقيلة عاجزة على الانعقاد. الغاء اجتماع وإدارات معطلة ومجلس نيابي مشلول.الخطر لم يعد فقط على السلطة انما على اللبنانيين،وبدل ان نعالج الاسباب، نعالج النتائج”.
وتابع خلف :”الصيغة اللبنانية تترنح، ونتيجة هذا الترنح قد تسقط سيادة القانون ويسقط العيش معا. نحن مدعوون اليوم الى يقظة والى صحوة ضمير. نحن مدعوون الى تحصين للجبهة الداخلية التي تمر وجوبا بانتظام الحياة العامة والمدخل اليه يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ ان لا ضرورة تعلو على هذه الضرورة. وبما ان لهذه الضرورة الاولوية على كل الضرورات وبما ان الخطر أصبح داهما وقاتلا، لنجنب أنفسنا المحظور ولنمتثل الى احكام الدستور ولننتخب رئيسا للجمهورية ليتبعه تكليف فتأليف لحكومة انقاذية تواكب ما يحيط بنا من أخطار وتتخذ كل القرارات التي تحفظ الوطن واهله”.
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