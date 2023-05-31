خلف: هل اعتدنا على الفراغ ووجع الناس؟

قال النائب ملحم خلف في تصريح بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: “للأسف تتلخص الجلسة بأنها لتقاذف المسؤوليات وتختصر انحلال الدولة وعدم انتظامها مقابل أنين الناس الذي لم يعد يحتمل. هذا الانين كنا نسلط عليه الضوء ونقول إننا سنصل الى حين لا يعود هناك قدرة على تحمله”.
اضاف: “لقد وصلنا الى واقع مرير هو الفراغ، وكأن الزملاء النواب والقوى السياسية التقليدية اعتادوا عليه، علما أن هذا الفراغ قاتل للمؤسسات. والسؤال: هل اعتدنا على هذا الفراغ ووجع الناس؟ اليوم اعتدنا على تحلل الدولة”.
وشدد على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”.
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