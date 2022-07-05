خلية الطوارئ النقابية تجتمع للبحث في التحديات المالية للنقابات مع المصارف

عقدت خلية الطواريء النقابية اجتماعا في بيت الطبيب شارك فيه نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، ونقيب المهندسين في بيروت عاطف ياسين ونقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، في حضور المستشار القانوني لنقابة الأطباء الرئيس غالب غانم.
وناقش الاجتماع وفق بيان” التحديات المالية والنقدية التي تواجهها نقابات المهن الحرة مع المصارف، وخصوصا لجهة صرف جزء من مدخراتها لدفع المعاش التقاعدي للمنتسبين المتقاعدين أو لتغطية الفواتير الاستشفائية للذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات”.
وكانت اللجنة درست كل الافكار التي تم طرحها خلال اللقاء الذي انعقد الاسبوع الفائت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت .
وانتهى اللقاء الى رسم خطة عملية يصار إلى تطبيقها خلال الاجتماع المقبل لجميع نقابات المهن الحرة الذي سينعقد في “بيت المحامي” خلال هذا الاسبوع.
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