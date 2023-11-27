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خليل نصر الله بمعطيات مثيرة: هذا ما فعله الحزب جنوبا… وهكذا أثر اليمنيون بصناعة القرار في إسر_ائيل
حوار اليوم
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الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
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حوار اليوم مع الصحافي متخصص في الشؤون الاقليمية خليل نصرالله

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