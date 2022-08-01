خمسة أرقام وطنية في بطولة لبنان لألعاب القوى للفردي

نظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان الإفرادية لسنة 2022 للرجال والسيدات على مدى ثلاثة أيام على مضماري مدينة كميل شمعون الرياضية ومدرسة سيدة الجمهور.
وسجلت خمسة أرقام قياسية وطنية جديدة خلال البطولة كالآتي:
– لؤى زعرور (فئة السيدات) من نادي إنتر ليبانون في مسابقة 3000 متر موانع 11.52.47 دقيقة، الرقم السابق 11.53.87 للاعبة هدى العوضي من نادي الأنصار الرياضي.
– جنى ترمس (فئة السيدات – تحت 20 سنة) من نادي إنتر ليبانون في مسابقة 3000 متر موانع 13.00.41 دقيقة، الرقم السابق لفئة تحت 20 سنة 13.04.24 للاعبة سما مصطفى من نادي الجمهور.
– سامنتا آن حداد (فئة السيدات) من نادي بترون ستارز في مسابقة رمي المطرقة 40.96 مترا، الرقم السابق 39.26 مترا مسجل بإسم اللاعبة نفسها.
– مريم يوسف (فئة السيدات – تحت 20 سنة) من نادي بترون ستارز في مسابقة رمي المطرقة 36.89 مترا، الرقم السابق 34.14 مترا مسجل بإسم اللاعبة نفسها.
– جوان مكاري (فئة السيدات) من نادي ليتز ران في مسابقة 1500 متر 4.35.96 دقائق، الرقم السابق 4.37.39 للاعبة ناديا داغر من نادي الأبطال.
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