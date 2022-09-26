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خمسة ملايين طابع مالي فئة 250 ليرة قيد التداول
محلي
|
الإثنين 26 أيلول 2022
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اعلنت وزارة المالية انها وضعت قيد التداول خمسة ملايين طابع مالي فئة 250 ليرة لبنانية.

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