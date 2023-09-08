خوري يرد على عدوان: واكبت منذ اللحظة الاولى سير التحقيقات في ملف سلامة

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى ان “رداً على ما جاء في المؤتمر الذي عقده النائب جورج عدوان، يهم وزير العدل التأكيد بأنه واكب ومنذ اللحظة الأولى سير التحقيقات المتعلقة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو بعد المستجدات اجتمع مع كل من القاضيين هيلانة إسكندر وماهر شعيتو كل على حدة وذلك نهاري الجمعة والاثنين الفائتين اي في ١ و٤ ايلول ٢٠٢٣ وذلك بعيدا عن الإعلام”.
أضاف في بيان: “وبالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى اتخذ الوزير خوري بعدها قرارا بالطلب من التفتيش القضائي التدقيق في مجريات الجلسة وكيفية حصولها وصولاً إلى قرار الهيئة برفع يدها عن الملف ومن ثم تنحيها عنه .فاقتضى التوضيح”.
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