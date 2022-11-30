“داعش” يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي

أعلن تنظيم “داعش” مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان مقتله او تاريخه، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات متطرفة إن القرشي “قتل (…) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال”. ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.
وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي “خليفة للمسلمين” ليكون رابع زعيم لتنظيم “داعش”.
ومني تنظيم “داعش” الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. ويتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.
ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة متطرفين من التنظيم المتطرف في عمليات عدة قتل في أبرزهما زعيما “داعش” السابقان أبو بكر البغدادي في تشرين الأول 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وفي تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم التنظيم في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه “أحد القادة الخمسة الأبرز” في التنظيم المتطرف.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 9 أيلول أن القوات التركية قبضت على “قيادي كبير” في تنظيم “داعش” ملقب بـ”أبو زيد” واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي. وذكرت وسائل إعلام تركية، في حينه، ان أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.
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