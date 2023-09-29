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داود رمال يكشف مفاجأة: بهذه السلة فرنجية سينسحب… والرئيس قبل نهاية العام والا!
نبض بيروت
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الجمعة 29 أيلول 2023
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نبض بيروت مع الصحافي داود رمال

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