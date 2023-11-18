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داوود رمال بمعطيات نارية: صواريخ المقا_ومة تطال نيترات حيفا وما بعدها، وصواريخ الرئاسة لا تصيب!
نبض بيروت
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السبت 18 تشرين الثاني 2023
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نبض بيروت مع المحلل السياسي داوود رمال

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