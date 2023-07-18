دبور إلتقى منتخب صبرا وشاتيلا لكرة القدم للفتيات

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، منتخب صبرا وشاتيلا لكرة القدم للفتيات، في حضور قنصل دولة فلسطين في جدة محمود الاسدي، المستشار اكرم صالح، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الشتات زياد بقاعي ورئيسة دائرة الكرة النسوية في الاتحاد منى سعيد.
واطلعت سعيد، بحسب بيان المكتب الاعلامي في السفارة، السفير دبور على “استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة الدولية التي ستنطلق في النروج نهاية الشهر الحالي بمشاركة اكثرمن 40 دولة حول العالم.
واكدت سعيد “ان مشاركة المنتخب في هذه البطولة تهدف الى تعزيز دور الفتيات داخل المجتمع الفلسطيني وتشجيع الاندية الرياضية للاهتمام بالفرق النسوية، والتواصل بين اللاجئين الفلسطينيين والشعوب الاخرى”.
بدوره، أعرب دبور عن “الاعتزاز بمشاركة فتيات فلسطين في البطولات الدولية وتحقيق النتائج من خلال الانجازات بما يعزز مهارات وقدرات الفتيات على المستوى الرياضي والتمكين الاجتماعي ويساهم برفع راية واسم فلسطين عاليا بين الدول”.
يذكر ان منتخب صبرا وشاتيلا يتم اختياره من الاندية الاتحادية في لبنان ومن كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
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