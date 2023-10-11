دبور استقبل السفير التونسي.. ادانة لحرب الابادة بحق الشعب الفلسطيني

استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، اليوم، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام. واطلع دبور الامام، بحسب بيان للسفارة، على “اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية وما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلية من استباحة الدم الفلسطيني بعدوانها المستمر على قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق اطفالنا ونسائنا وابناء شعبنا، والاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه على مدننا وقرانا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الاقصى وكنائس فلسطين، وفرض واقع جديد على ارضنا الفلسطينية عبر المخطط الصهيوني بتفريغ الارض وتهويدها”.
واكد دبور ان “شعبنا الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن حقوقه المشروعة التي تجاهلها المجتمع الدولي”.
بدوره، دان السفير التونسي “حرب الابادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني”، مؤكداً “موقف تونس الدائم والثابت بدعم نضال شعبنا وحقه في تقرير مصيره باستقلاله وحريته وعودته”
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