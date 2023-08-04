دبور اطلع فرونتسكا على آخر المستجدات في مخيم عين الحلوة

أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن سفير دولة فلسطين أشرف دبور، استقبل اليوم الجمعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
وأطلع دبور فرونتسكا على آخر المستجدات في مخيم عين الحلوة وبيان هيئة العمل الفلسطيني المشترك ب”إدانة الجريمة بحق اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، والاتفاق على وقف النار وتشكيل لجنة تحقيق والاجماع الفلسطيني بتقديم مرتكبي الجريمة للجهات القضائية اللبنانية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية والتواصل مع المرجعيات اللبنانية لتثبيت الأمن والاستقرار في المخيم”.
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