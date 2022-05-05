دراسة تفجّر مفاجأة… بعض مصابي كورونا كبروا 20 عاما￼

كشفت دراسة حديثة أن مرضى “كورونا” الذين نقلوا إلى المستشفيات وتغلبوا على عدوى كوفيد 19 الشديدة، يعانون من ضعف إدراكي وكأنهم كبروا 20 عاماً، وفق ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
كما تشير الدراسة إلى أن المرضى الذين تغلبوا على عدوى كورونا الشديدة يعانون من نفس الضعف الإدراكي الذي يمر به الأشخاص عموما بين سن 50 و70.
ووفقا لإحدى الدراسات في المملكة المتحدة، شعر حوالي ثلث المرضى الذين عانوا من أعراض كوفيد 19 بعد دخولهم المستشفى أنهم تعافوا تماما بعد عام، فيما كشف الخبراء أن بعض المرضى عانوا من تدهور إدراكي طويل الأمد.
من جانبه، قال ديفيد مينون، الأستاذ بجامعة كامبريدج وكبير مؤلفي الدراسة، إن درجة الضعف مرتبطة بشدة المرض، موضحاً “كوفيد 19 يسبب مشاكل في مجموعة متنوعة من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ والصحة العقلية والنفسية أيضاً”.
وتابع: “إذا كان بإمكانك الحصول على لقاح، وكل جرعاتك، فسيكون لديك مرض أقل خطورة. لذلك ستكون كل هذه المشاكل أقل”.
كما قال إن “الأبحاث في التدهور المعرفي لدى مرضى كوفيد 19 قد لا يساعدهم فقط ولكن أيضا يساعد أولئك الذين عانوا من مشاكل مماثلة بعد أمراض أخرى”، مبيناً أن التجارب التي سيتم إجراؤها ستسمح بفهم الآليات الأساسية وإنتاج علاجات فعالة لمنع حدوثها وربما معالجتها لاحقا.
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