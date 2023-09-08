دراسة: نصف سكان العالم عانوا من الحرارة الشديدة

بيّنت الدراسة أن أطول مدة لدرجات الحرارة القصوى، كانت لنحو 3 أشهر، شهدها ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص تعرّضوا لحرارة عالية بشكلٍ غير عادي كل يوم خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس.
أكدت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف سكان العالم تعرّضوا لما لا يقل عن 30 يوماً من الحرارة الشديدة الناجمة عن أزمة المناخ بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس.
ووفق هذه الدراسة التي نشرت في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عانى أكثر من 3.8 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم من درجات حرارة شديدة لأكثر من شهر، في حين تعرّض “كل إنسان حي تقريباً” – نحو 98% – للحرارة الشديدة مرة واحدة على الأقل بين هذين الشهرين من عام 2023، وفقاً لتحليل صدر أمس الخميس. أظهره باحثون من المناخ المركزي.
وتقول الدراسة إن أطول مدة لدرجات الحرارة القصوى، نحو 3 أشهر، شهدها ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص، تعرّضوا لحرارة عالية بشكلٍ غير عادي كل يوم خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس.
ويظهر التحليل أيضاً أن البلدان التي شعرت بأقوى تأثيرات أزمة المناخ كانت أقل مساهمة في التلوّث الكربوني. وشهدت البلدان ذات الانبعاثات الأدنى أياماً حارة أكثر بـ 3 إلى 4 مرات، مع بصمات مناخية قوية للغاية مقارنة ببلدان “مجموعة العشرين”، وهي أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وفي حين واجه سكان دول “مجموعة العشرين” ما متوسطه 17 يوماً من درجات الحرارة القصوى الناجمة عن أزمة المناخ خلال هذه الفترة، تعرضت أقل البلدان نمواً في العالم إلى 47 يوماً من هذا النوع، في حين شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية 65 يوماً.
المصدر: الميادين
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