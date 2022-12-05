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درغام: احترام الدستور أساسي وميقاتي أخطأ
محلي
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الإثنين 05 كانون الأول 2022
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أشار النائب اسعد درغام في حديث إذاعي الى أن “موقف التيار الوطني الحر كان سيكون مختلفا لو حصل توافق بين الافرقاء على عقد جلسة وزارية ولما كان قاطع الجلسة”، معتبرا ان “الرئيس نجيب ميقاتي أخطأ في الدعوة لأنه خالف ما اكده في خلال مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون بانه لن يقم بهذه الخطوة الا في حال الضرورة والتوافق على ذلك”.

وأشار الى أن “التيار يضع هموم المواطن أولا إلا أن احترام الدستور أساسي ايضا”، وحمل “بعض المسؤولية لثنائي حزب الله – حركة أمل، لأن الأمور لا يمكن أن تسير وكأن الوضع طبيعي في البلاد في ظل الشغور الرئاسي”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، دعا درغام “القوات اللبنانية الى الجلوس والتحاور مع التيار لإيصال رئيس جديد للجمهورية مقبول من الطرفين”.

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