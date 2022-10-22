درغام تفقد الأضرار التي خلفتها السيول في عكار وطالب بالتعويض على المتضررين

تفقد النائب أسعد درغام الأضرار التي خلفتها الامطار الغزيرة التي تساقطت ليل أمس في عكار، حيث تسببت السيول الجارفة بانهيار التربة في منطقة عودين، ما أدى الى طمر النبع الشرقي الذي يروي بلدة عندقت اضافة الى جرف الاراضي الزراعية بشكل كامل. وتسببت الصخور التي اقتحمت المنازل في المنطقة بأضرار جسيمة، وخصوصا منزل مروان جريج الذي تضرر بالكامل وانهارت جدرانه وجرفت محتوياته.
وطالب درغام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالايعاز فورا الى الهيئة العليا للاغاثة للكشف السريع على الاضرار والعمل للتعويض على المتضررين، كما اجرى اتصالا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وأطلعه على حجم الكارثة وطالبه بارسال فريق للكشف والتعويض الفوري “بهدف تمكين الأهالي في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة من لملمة الاضرار قبل بداية موسم الشتاء المعروف بقساوته في هذه المناطق الجردية”.
كما تفقد درغام منطقة وادي الرسل في بلدة شدرا واطلع على الأضرار التي خلفتها السيول في مزرعة السمك العائدة للمواطن ميشال العويناتي.
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