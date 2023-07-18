درغام: ربما هناك تغيير في خارطة طريق الفرنسيين

رأى النائب أسعد درغام أن ليس هناك من نعي للمبادرة الفرنسية ربما هناك تغيير في خارطة طريق الفرنسيين، قائلًا: “لننتظر مجيئ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ونرى إن كانت هناك مبادرة جديدة”.
وأضاف درغام في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”: “إذا كان الاجتماع الخماسي يهدف إلى مساعدة لبنان للوصول إلى حلّ يرضي الجميع فيكون مرحّبًا به”.
وأشار درغام الى أن الدول الخمس لا تريد فرض مرشح للرئاسة في لبنان.
وعن مشكلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع قائد الجيش العماد جوزف عون، أكّد درغام أنّ ليس هناك خلاف شخصي مع قائد الجيش بل خلاف حول الأداء، مشيرًا في الوقت عينه إلى ان العماد جوزف عون لم يسمح للقوى السياسية بالتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية.
وعن إعادة الحوار بين التيار وحزب الله، اعتبر أنه أساسي للوصول إلى حلّ يرضي الطرفين من دون شروط مسبقة، آملًا الوصول الى مقاربة جديدة بينهما.
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