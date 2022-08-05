درغام: من الضروري معالجة مسألة الوقت المفتوح أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة

أشار النائب أسعد درغام في حديث اذاعي، الى أننا “أمام أزمة نظام”، مشدداً على “ضرورة معالجة مسألة الوقت المفتوح أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة”.
وإذ لفت الى أن “الدستور يلزم الرئيس المكلف تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية”، رأى أن “الشكليات غير مهمة أمام حجم المسؤوليات”، وقال: “من واجب الجميع المبادرة والتلاقي في نقطة وسطية في ظل الانهيار المالي والتحديات التي تواجهها البلاد”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، قال: “إن التيار الوطني الحر، كما الافرقاء كافة، يريد ان يحصل هذا الاستحقاق في موعده لأن الوضع لا يحتمل التأخير لا سيما مع عدم تشكيل حكومة جديدة”.
ونفى علمه بزيارة قيل إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقوم بها الى تركيا.
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