درغام: هذا الأسبوع حاسم حكوميا وهناك توافق على العناوين العريضة

أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “الأمل لا يزال كبيراً بتأليف حكومة جديدة، وأتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً، وهناك توافق على العناوين العريضة رغم بعض التباينات”.
وشدد على أنه “في حال تعذّر تأليف الحكومة، فإنّ العواقب ستكون كبيرة على الجميع، وبالتالي لا مصلحة لأحد في العرقلة أو تأخير التأليف”.
وأوضح أن “هناك أفكارا طرحها رئيس الجمهورية ويتم نقاشها، وليست شروطاً، ونحن أمام أزمة نظام حيث لا آليات دستورية واضحة لحلّ الخلافات”.
ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية يحترم الدستور ومن يعرفه يعرف أنّه سيغادر القصر ليل 31 تشرين الأول”.
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