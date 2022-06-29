درويش: حكومة كاملة الصلاحية أفضل من حكومة تصريف الأعمال￼

أكّد النائب السابق علي درويش, أن “هناك إجماع على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة وهذا أمر جيّد والجميع أبدى آراءه والرئيس نجيب ميقاتي باتت لديه محصّلة كاملة ستتبلور في الأيام المقبلة”.
أضاف في حديث إذاعي: “لا نملك إلا التفاؤل بأنّ الحكومة ستتشكّل سريعاً وحكومة كاملة الصلاحية أفضل من حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع, “تشكيل الحكومة في هذه المرحلة فيه الكثير من التناقضات ولكن هناك أساسيات أخذها رئيس الحكومة بعين الاعتبار”.
ولفت درويش, أن “هناك محطتان يجب أخذهما بعين الاعتبار هما توقيع رئيس الجمهورية والحصول على ثقة مجلس النواب”.
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