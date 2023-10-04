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دعوة ارثوذكسية لبو صعب
محلي
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الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي، وفداً مثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، ضم رئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال، رئيس جامعة البلمند الياس وراق وعميد كلية اللاهوت في جامعة البلمند الارشمندريت جاك خليل، وسلموه دعوة لحضور افتتاح المؤتمر العلمي الدولي بعنوان “الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر: نحو فهمٍ دقيق للتاريخ”، برعاية البطريرك يازجي وحضوره. 

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