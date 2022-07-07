دعوى بوجه شركتي ألفا و تاتش

بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٢ تقدمت التعاون الدولي لحقوق الإنسان ممثلة بالمحامي الدكتور زياد بيطار والناشطة نعمت بدر الدين و المحامية رانيا غيث و المحامي بولس حنا
بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بوجه شركتي ألفا و تاتش
طالبة الزامهما بالتوقف عن تحصيل فواتير شهر حزيران وفقا لمنصة صيرفة و بإعادة كل المبالغ التي حصلتها على هذا الاساس خلافا للقوانين و الانظمة النافذة .
بالتاريخ ذاته اصدرت حضرة القاضية هلا نجا قرارا بابلاغ الشركتين المدعى عليهما نسخة عن الدعوى لإبداء ملاحظاتهما خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى القانوني.
وما زالت الدعوى قيد النظر و تتابع بكل جدية من الجهة التي قدمتها.
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