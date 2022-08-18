دورة دولية لناشئي وناشئات التنس في الكسليك

ينظم الاتحاد اللبناني للتنس دورة دولية لفئة الناشئين(ذكور واناث تحت ال18 سنة) على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك وتحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.
تقام التصفيات التمهيدية للدورة السبت والاحد في 20 و21 آب، على ان تنطلق الدورة في دورها ال32 الاثنين 22 منه.
يشارك في الدورة اكثر من مائة لاعب ولاعبة من جميع انحاء العالم ومن بينهم نحو 20 من لبنان. وبدأت طلائع اللاعبين بالوصول والبعض بدأ تدريباته.
وتدخل الدورة الدولية ضمن الدورات التي يحصد فيها اللاعبون واللاعبات النقاط لتضاف على رصيدهم على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي لفئة تحت 18 سنة.
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