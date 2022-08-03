دوريات رقابيّة على محال ومؤسسات وسوبرماركات… إنذارات خطية ومحاضر ضبط في حق المخالفين

يقوم مراقبو مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدوريات على المحال والمؤسسات والسوبرماركات ومحال اللحوم الطازجة والمبرّدة ومحطات المحروقات في بعض البلدات في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، بمؤازرة ومرافقة عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلدية في المدن والبلدات.
وتم تسطير محضر ضبط في حق مؤسسة مخالفة لعدم إعلان أصحابها للأسعار. كما تم توجيه إنذارات خطية لأكثر من مؤسسة لضرورة الالتزام بإعلان الأسعار وخصوصاً لبائعي الفاكهة والخضار ومحال السلع الغذائية والإستهلاكية وعدم تخطي نسب الأرباح.
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