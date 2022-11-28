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دوريات لأمن الدولة في النبطية وعبا
محلي
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الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
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جالت دوريات للمديرية الإقليمية لامن الدولة برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية، على محطات المحروقات والمتاجر والسوبرماركت في مدينة النبطية وبلدة عبا،  للتأكد من التزام الأسعار والكيل ونسبة الأرباح. وتم توجيه إنذارات خطية للمخالفين. 

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