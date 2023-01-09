دوريات لمصلحة حماية المستهلك في المحال التجارية والمحطات في النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية ، بمؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة ،في قرى وبلدات أقضية المحافظة، وشملت الدوريات مدينة النبطية “سوق الأثنين” وبعض أحياء المدينة وفي بلدات عربصاليم جباع وعين قانا وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وبلدتي كفر حمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا.
وشملت الجولة مؤسسات ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة ومحطات المحروقات ومؤسسات بيع مواد البناء والافران والمطاعم الصغيرة .
وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة مخالفة.
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