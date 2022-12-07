“ذاكرته مثقوبة”… هيئة قدامى ومؤسسي القوات عن ميقاتي: ارتكب خطأً جسيماً تحت حجج بالية

عقدت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية اجتماعها برئاسة جو اده وناقشت المستجدات على الساحة الداخلية والتطورات المرتبطة بالمشهد الاقتصادي والمعيشي والسياسي واصدرت البيان الآتي:
1- لا يتوانى ارباب المنظومة وأدواتها وحماتها عن ضرب اركان النظام لمصلحة المنظومة ويبرهنون يوماً بعد يوم ان الهدف والغاية هو الهيمنة على المقدرات والقرار ومصادرة الدور المسيحي، الذي وللأسف تم ضربه وبشراسة على يد من يفترض انهم شركاء في الوطن واستغلال فائض القوة لديهم ومنسوب الضعف والتشتت عند المسيحيين لفرض غايتهم وتحقيق استراتيجيتهم بتوجيه الضربة القاضية للدور المسيحي في لبنان.
2- إرتكب رئيس حكومة تصريف الاعمال خطأً جسيماً يقارب الخطيئة عندما دعا الى إنعقاد مجلس الوزراء تحت حجج بالية وخاوية وواهية ولابد ان ذاكرته مثقوبة لأنه سئل عند بداية كأس العالم لماذا لا تصرفون الاموال المطلوبة لنقل مباريات كأس العالم فأجاب ان ذلك يحتاج الى إنعقاد مجلس الوزراء وهذا غير متاح. واليوم وفجأة يقرر ميقاتي الدعوة لمجلس الوزراء بشكل فج وصارخ ومخالف للدستور ضارباً عرض الحائط بالمادة 64 ويصادر صلاحيات رئيس الجمهورية ويستقوي بفريق سياسي لطالما إدّعى وزعّم انه مناهض لخطه وخططه وغاياته.
3- تؤكد المنظومة السالبة الناهبة انها أهل لكل ما هو مجرم بحق اللبنانيين وآخر مآثرها وابداعاتها هو رفع الدولار الجمركي الذي سيقضي على ما تبقى من أموال قليلة في جيوب اللبنانيين ويزيد من الجشع والطمع والتهريب والتهّرب الضريبي وزيادة الأسعار وإرتفاع منسوب التفلت اللأخلاقي عند التجار على الارض وآكلة الجبنة في السلطة.
4- تدعو االهيئة وتكرر دعوتها الى ضبط الوضع الامني والحدّ من السرقات والتعديات والجرائم التي ترتفع معدلاتها بشكل قياسي مخيف بسبب الوضع المعيشي المتردي وتصّرف اعداد كبيرة من النازحين السوريين وكأنهم في بلادهم ، ما يُذكرنا بفترة سوداء عندما عانينا وكابدنا من جراء التفلت الفلسطيني في الستينيات والسبعينيات الامر الذي أوصل الى الحرب اللبنانية. إن الهيئة التي تثق بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية وتؤكد تمسكها بالشرعية وحدها دون سواها تطالب بتوقيف وضرب كل من يعتدي على كرامة اللبنانيين وأرزاقهم وأعراضهم وممتلكاتهم وسيادتهم.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا