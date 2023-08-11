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رؤساء أركان دول”إكواس” يجتمعون السبت في غانا لبحث ملف النيجر
إقليمي/دولي
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الجمعة 11 آب 2023
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يعقد رؤساء الأركان في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اجتماعاً في غانا السبت بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب عسكري، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”  عن مصادر عسكرية إقليمية اليوم .

وقالت إنّ الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمّتهم في أبوجا الخميس والقاضي بنشر “قوة الاحتياط” التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 تمّوز.

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