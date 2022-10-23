موقع البرامج
نشرات الأخبار
رئاسة الجمهورية: لا صحة لما ينشر عن عزم الرئيس عون اصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة
محلي
|
الأحد 23 تشرين الأول 2022
Post Views: 295

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
تتناقل وسائل اعلامية منذ ايام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات اخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها .

ان مكتب الاعلام اذ ينفي نفياً قاطعا هذه المعلومات، يؤكد ان لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا وهي تندرج في اطار التشويش المتعمد والاساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس. ويجدد المكتب الدعوة الى وسائل الاعلام العودة اليه لاستيضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية لئلا تقع ضحية اكاذيب واضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حاليا .

حتى اللّحظة الأخيرة من ولايته… الرئيس عون متمسّك بصلاحياته الدستورية (الديار)
الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com