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رئيسة الرابطة العربية للاعلام: الاعلام الحربي هو السلاح الأقوى في طوفان الأقصى وهذا سبب تغييب القضية
نبض بيروت
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الخميس 12 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع رئيسة الرابطة العربية لعلوم الاعلام والتواصل د. ماي عبدالله و د. مازن مجوز

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