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رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين: لقد تفاجأنا ببيان للحزب التقدمي الإشتراكي يتناولنا فيه بطريقة غير لائقة
محلي
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الأربعاء 14 أيلول 2022
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بيان صادر عن رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش

لقد تفاجأنا ببيان للحزب التقدمي الإشتراكي يتناولنا فيه بطريقة غير لائقة ونحن لا نعلم من أين وكيف ولماذا نقل عنا كلام غير صحيح أو بيان غير موجود ونحن حرصنا منذ البداية على حلّ مشكلة التعدي على شبكة الكهرباء من خلال الاتصالات مع المعنيين بعيداً عن الإعلام.

نحن لسنا بصدد فتح جدال في هذا الموضوع ولكننا نطلب تصحيح البيان على وجه السرعة وتحديد مصدر المعلومات الواردة فيه في ما خصّنا وهي كما ذكرت سابقاً غير صحيحة ونحن بعكس ما ذكر البيان عليمون كل العلم بمعامل الكهرباء التي تغذي منطقتنا.

من جهة ثانية، نعود ونكرر مطلبنا بإزالة التعدي على شبكة الكهرباء وبالتالي عودة الكهرباء الى منطقة جزين وبلدات نيحا وباتر وجباع والعمل على إيجاد حلول علمية لموضوع التغذية والتوزيع العادل خاصةً للخدمات الأساسية والإنسانية في ظل هذه الأزمة الاجتماعية بعيداً عن فوضى شريعة الغاب.

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