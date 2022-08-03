رئيس الجمهورية استقبل سفيرة كندا في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفيرة كندا في لبنان السيدة شانتال شاستوني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان. ورافق السفيرة شاستوني السكرتيرة الأولى في السفارة السيدة سحر غضبان والسكرتيرة الثانية السيدة سيلفي ميشو. وشكر الرئيس عون السفيرة الكندية على الجهود التي بذلتها خلال وجودها في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية-الكندية وتطويرها في المجالات كافة وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة. وتناول البحث خلال اللقاء أوضاع الجالية اللبنانية في كندا والدور الذي يقوم به اللبنانيون وعائلاتهم في المجتمع الكندي والمواقع التي وصل اليها عدد منهم.
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