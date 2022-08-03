رئيس الجمهورية يستقبل ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير السياحة وليد نصار ملكة جمال لبنان لعام 2022 الانسة ياسمينة زيتون يرافقها والدها السيد إسماعيل زيتون، وهنأها على فوزها باللقب متمنيا لها التوفيق في مسؤولياتها في تمثيل الجمال اللبناني في المسابقات الدولية التي تقام لا سيما ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، لافتا الى ان الجمال يتعزز أيضا بالثقافة والجهد لابراز وجه لبنان الحضاري، لا سيما من الجيل الشاب الذي هو مستقبل الأوطان.
وشكرت الانسة زيتون الرئيس عون على تهنئتها لافتة الى انها ستبذل جهودها لتعكس صورة لبنان الجمال والحضارة خلال المسابقات الدولية التي ستشارك فيها، كما ستعمل داخل لبنان لمساعدة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وخلال اللقاء، عرض الوزير نصار للنشاطات التي تقوم بها وزارة السياحة ومنها رعايتها لمسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان، لافتا الى ان الموسم السياحي كان مميزا هذه السنة وان اعداد الوافدين الى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي تزداد يوما بعد يوم.
تصريح الملكة زيتون
وبعد اللقاء قالت ملكة جمال لبنان:
” تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية برفقة وزير السياحة، وقد تحدثت بصوت الشباب، وانا واحدة منهم، عن أهمية دورهم والامل الذي يحتاجون اليه، حيث كان احتفال ملكة جمال لبنان اكبر مثال على ذلك لما أعطاه من امل كبير لهم. كما تحدثت عن أهمية تعزيز دور المرأة في لبنان، في ظل الإقرار بقدرتها على العطاء داخل مجتمعها بالإضافة الى قدرتها على تمثيله. واطلعت الرئيس عون على برنامج عملي الذي يستهدف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقد رحب بالفكرة لا سيما انه من غير المعقول ان تكون هناك معاناة من هذا النوع في لبنان في ظل اضطرار نسبة 53% من أطفاله الى عدم تناول احدى وجباتهم الغذائية اليومية، وما تعيشه نسبة 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. من هنا سأتكلم باسم الشعب اللبناني وذلك انطلاقا من مسؤوليتي كملكة جمال لبنان”.
وختمت: “ساسعى جاهدة أيضا لاظهار صورة لبنان الجميلة من خلال مشاركتي في مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم التي ستقام في كانون الأول المقبل في كوستاريكا والتي سيكون لي شرف تمثيل بلادي فيها امام العالم”.
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