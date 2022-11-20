رئيس «الفيفا» يهاجم «نفاق الغرب» (الشرق الأوسط)

المصدر: جريدة الشرق الأوسط
اتهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الغرب بـ«النفاق» في تعامله مع استضافة قطر للمونديال الذي ينطلق اليوم بلقاء بين منتخبها ونظيره الإكوادوري.
وفي مؤتمر صحافي أمس على هامش الاستعداد لانطلاق المونديال، هاجم إنفانتينو المنتقدين الأوروبيين للدولة المضيفة، وقال: «أنا أوروبي. وبسبب ما فعلناه على مدى 3000 عام في جميع أنحاء العالم، يجب أن نعتذر لمدة 3000 سنة مقبلة قبل إعطاء دروس أخلاقية». وأضاف: «هذا الدرس الأخلاقي الأحادي الجانب نفاق محض»
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