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رئيس الكتائب يلتقي سفير بريطانيا وتأكيد على استعادة المؤسسات وانتظام عملها
محلي
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الخميس 21 أيلول 2023
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير بريطانيا هاميش كاويل وجرى عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة. 

حضر اللقاء عضوا المكتب السياسي جان زيلع وغسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله وجرى التأكيد على أهمية ان تقوم بريطانيا بلعب دور مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته السياسية واستعادة المؤسسات وانتظام عملها بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية يمثل تطلعات اللبنانيين، يحمي السيادة ويحمل مشروعاً اصلاحياً. 

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