موقع البرامج
نشرات الأخبار
رئيس المجلس الاقتصادي الفرنسي في بيروت غدا في زيارة عمل وصداقة
محلي
|
الثلاثاء 04 تشرين الأول 2022
Post Views: 218

يزور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بودي لبنان يوم غد الاربعاء في زيارة عمل وصداقة، بدعوة من نظيره اللبناني شارل عربيد حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلسين اللبناني و الفرنسي، وذلك “في اطار تفعيل التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين”.

وسيلتقي بودي الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كما سيزور مرفأ بيروت في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ومحافظ بيروت مروان عبود. وسيلقي كلمة في المجلس الاقتصادي ويوقع مع نظيره اللبناني اتفاقية تعاون ويعقد لقاء مع الاعلام. 
كما سيزور الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com