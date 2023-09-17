موقع البرامج
نشرات الأخبار
رئيس بلدية صيدا أعلن انطلاق حملة تنظيف أقنية مياه الأمطار والصرف الصحي
متفرقات
|
الأحد 17 أيلول 2023
Post Views: 418

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان، أن “فرق طوارىء البلدية باشرت حملة لتنظيف وتعزيل أقنية تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في مدينة صيدا، كخطوة إستباقية مع قرب هطول الأمطار في فصلي الخريف والشتاء ومنعا لإنسدادها”.

وأكد أن “الحملة انطلقت من جسر الأولي عند مدخل صيدا شمالي المدينة وامتدادا لبوليفار رفيق الحريري البحري. وستواصل الفرق بإشراف المراقب أحمد قاسم عملها لتشمل مختلف الشوارع وأحياء المدينة، ومن المرتقب أن تستمر يوميا على مدى نحو شهر”.

ولفت إلى أن “صندوق التكافل البلدي لمساعدة بلدية صيدا، ستكون له مساهمة لدعم هذه الحملة وتأمين مستلزمات ضرورية لها، وذلك في ظل ما تواجهه البلدية من صعوبات جراء تداعيات الأزمة المالية في لبنان”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com