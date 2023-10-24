رئيس بلدية صيدا : باشرنا تحضيرات لإنشاء غرفة عمليات لمواجهة أية تداعيات  جراء التهديدات الإسرائيلي

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان أنه ” باشر سلسلة من الإتصالات والتحضيرات من أجل إنشاء غرفة عمليات مشتركة في بلدية صيدا، وذلك لمواجهة أية تداعيات إنسانية وإجتماعية وصحية محتملة جراء ما يشهده الجنوب اللبناني من مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي، والتهديدات التي يطلقها في هذا المجال.
وزار الدكتور بديع مقر الدفاع المدني في المدينة (بعد زيارة سابقة له لمركز سرية إطفاء بلدية صيدا الأسبوع الفائت) ، واطلع من رئيسه محمد مزهر على جهوزيته ووضع آليات الدفاع المدني التي تعمل وتلك التي بحاجة لصيانة، بالإضافة إلى التجهيزات المتوفرة حاليا والإحتياجات الضرورية للحالات الطارئة.
وأشار بديع إلى ” أن بلدية صيدا ستخصص مركزا للدفاع المدني في مبنى البلدية لتسهيل عمل فرقه .
ومن المقرر ،أن يلتقي رئيس بلدية صيدا بعد غد الخميس الجمعيات الأهلية وفرق الإنقاذ والإسعاف في المدينة والهيئات المعنية بحالات الطوارىء، وذلك من أجل تنسيق الجهود لإنشاء غرفة العمليات في البلدية وآلية عملها في الحالات الطارئة والتواصل مع الإدارات الرسمية والأهلية والإجتماعية ، وتضافر الجهود من أجل مواجهة كل الإحتمالات والبقاء بحالة جهوزية تامة” .
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