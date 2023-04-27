رئيس جديد لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات

اجتمع مجلس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بعد انتخاب الجمعية العمومية 4 اعضاء جدد اثر انتهاء ولاية 4 اعضاء سابقين ، وقرر وفق ما اعلن في بيان، تعيين الاشخاص التالية اسماؤهم: جوزيف غريب رئيسا للنقابة، عدنان دندن نائبا للرئيس، مروان حكيم أمينا للمال، أندريه فاضل أمينا للسر، برتراند فتال مستشارا، وليد مروة مستشارا، كريم جبارة مستشارا، جان دي فريج مستشارا.
وشكر المجلس الجديد لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات المجلس السابق على عمله ومثابرته في ظل ظروف صعبة معروفة، مؤكدا “استمراره عملا بالنهج نفسه حفاظا على جودة الدواء ومصلحة المواطنين”.
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